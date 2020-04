Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Deliver Us The Moon è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One

Il pluripremiato editore Wired Productions e il pionieristico studio olandese KeokeN Interactive annunciano oggi che il loro thriller fantascientifico, Deliver Us The Moon, è finalmente disponibile in tutto il mondo, in formato digitale, per PlayStation®4 e Xbox One su Microsoft Store e con Xbox Game Pass. Un’edizione standard è ora disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 19,99 £ / 24,99 €, mentre l’edizione Deluxe, che include l’epica ed emozionante colonna sonora originale, così come un meraviglioso artbook digitale contenente 100 pagine di illustrazioni, sarà rilasciata il 14 agosto al prezzo consigliato al pubblico di 24,99 £ / 29,99 €.

Alimentato da Unreal® Engine 4, Deliver Us The Moon è ambientato in un futuro apocalittico in cui la Terra ha esaurito le proprie risorse e l’umanità guarda alle stelle. Le nazioni si uniscono per creare la World Space Agency, un’organizzazione incaricata di risolvere l’estrema crisi energetica. La soluzione sarà la colonizzazione e lo sfruttamento delle riserve naturali di Helium-3 sulla luna per soddisfare il fabbisogno energetico della crescente popolazione terrestre. Improvvisamente, e inaspettatamente, le comunicazioni con la Luna cessano e la fonte di energia viene persa. Immersi nell’oscurità e senza energia, gli anni passano mentre i governi mondiali si riuniscono nuovamente per intraprendere un’altra missione: ristabilire la fornitura energetica e, con essa, una speranza per la razza umana.

“Si tratta di un meraviglioso gioco realistico che farà breccia nel cuore di tutti i fan dei giochi thriller fantascientifici. Siamo lieti che anche i giocatori di console possano finalmente vivere questa esperienza.“, ha dichiarato Leo Zullo, amministratore delegato di Wired Productions. Koen Deetman, CEO di KeokeN Interactive ha aggiunto: “Il lancio su console rappresenta il culmine del nostro viaggio, che ci ha trasformati da bambini sognatori, affascinati dalle scoperte astronomiche dei nostri nonni, a sviluppatori di videogiochi che hanno creato un mondo così coinvolgente da riuscire a far sentire i giocatori dei veri astronauti.“

Dalla sua uscita per PC Windows a ottobre 2019, Deliver Us The Moon è stato molto apprezzato sia dalla critica che dai fan. A fine 2019, il gioco è stato aggiornato per supportare il ray tracing in tempo reale di GeForce RTX, diventando uno dei primi titoli indipendenti a utilizzare questa tecnologia, insieme all’ultima versione della tecnologia Deep Learning Super Sampling (DLSS) di Nvidia. L’aggiornamento ha prodotto uno dei mondi graficamente più attraenti mai creati da uno studio indipendente.

Pubblicato da Wired Productions e sviluppato da KeokeN Interactive, Deliver Us The Moon è stato classificato come PEGI 12. Il rilascio dell’edizione Deluxe coinciderà sia con il lancio per Nintendo Switch™ che con il rilascio della Collector’s Edition in versione limitata. Maggiori dettagli su queste versioni aggiuntive verranno condivisi a breve. Per vedere una lista dei rivenditori e per effettuare il pre-ordine dell’edizione fisica Deluxe, visita il sito www.deliverusthemoon.com.