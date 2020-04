2K Games conferma che non ci sarà un WWE 2K21

By Domenico Coscione

Arriva in queste ore l’avviso di 2K Games in cui conferma che il nuovo capitolo della WWE di quest’anno, ovvero WWE 2K21 non ci sarà!

Dopo l’ultimo capitolo rilasciato, ovvero WWE 2K20, in maniera alquanto discutibile tra glitch e importanti mancanze, che ha scatenato l’ira dei fan, a cui gli sviluppatori hanno lavorato incessantemente per mettere le cose a posto, i videogiocatori quest anno non avranno la possibilità di poter giocare a un nuovo titolo della serie.

Voi cosa ne pensate? Ne sentirete la mancanza? Fatecelo sapere con un commento.