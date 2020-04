Bandai Namco regala Pac-Man Championship Edition 2 per PlayStation 4 e Xbox One

Anche Bandai Namco ha deciso di regalare un gioco ai videogiocatori per aiutarli a restare in casa durante questi giorni di pandemia.

Pac-Man Championship Edition 2, il titolo in questione, è disponibile gratuitamente sia per PlayStation 4 che per Xbox One. Ecco i link per poterlo scaricare in entrambe le versioni: