 Book of Demons, il deck builder game, arriverà anche su console

505 Games e SONKA lanceranno un incantesimo questa primavera e porteranno Book of Demons, l’ibrido tra Hack & Slash e Deck-building, dall’incantevole stile grafico “cartaceo”, di Thing Trunk su Nintendo Switch™, PlayStation 4 e Xbox One, giovedì 30 aprile.

Gli utenti Nintendo Switch™ possono già da ora risparmiare il 10% preordinando il gioco dal Nintendo eShop: https://www.nintendo. it/Giochi/Giochi-scaricabili- per-Nintendo-Switch/Book-of- Demons-1765735.html

Book of Demons è un ibrido tra un’ avventura e un gioco di deck-building, in parte un omaggio agli Hack & Slash più celebri e in parte parodia, offrendo un punto di vista alternativo sul classico racconto del bene e del male, dove bisogna salvare il mondo dalla diavoleria definitiva. Brandendo carte magiche al posto delle armi ed eliminando gli eserciti delle tenebre in dungeon generati proceduralmente sotto alla Vecchia Cattedrale, il gioco incentiva i giocatori ad adattare la loro mano di gioco utilizzando oggetti, incantesimi e abilità, oltre a una varietà di diversi bonus e potenziamenti.

Sviluppato con il motore di gioco Flexiscope, Book of Demons regala ai giocatori il controllo del tempo. Gli utenti possono dividere il gioco in sessioni di qualsiasi lunghezza, grazie al motore di apprendimento che impara il ritmo del giocatore, per poi anticipare il tempo stimato per completare la sessione successiva.

Ulteriori caratteristiche ammailianti di Book of Demons includono:

Tre classi giocabili, ognuna con carte diverse: Guerriero, Ladro e Mago

40 carte con varianti magiche e leggendarie per ogni classe

Tre regni sotterranei ed epiche battaglie contro diversi Boss

7 famiglie di mostri con oltre 70 varianti, compresi tratti e meccaniche personalizzate

Modalità Roguelike per coloro che cercano una sfida estrema

Quattro difficoltà sbloccabili in modalità Gioco Libero, dopo aver completato la campagna

Offerta completa di carte mai rilasciate

Speciale finale a sorpresa dopo aver sconfitto il temibile Arcidemone

Book of Demons ha vinto diversi premi del settore tra cui Indie of the Year Top 10 Winner Indie DB 2017, Best Game Art Casual Connect Tel Aviv 2016, un premio Digital Dragons Best Indie Game ed è stato finalista del Pixel Award a Pixel Heaven 2016.