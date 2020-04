Pronti a diventare manager spaziali? Lo potrete fare quest’anno con Mars Horizon per PC e console

Appassionati di missili presso lo sviluppatore Auroch Digital e turisti spaziali presso l’editore The Irregular Corporation (PC Building Simulator, Balsa Model Flight Simulator) hanno annunciato che il prossimo gioco di gestione delle agenzie spaziali, Mars Horizon, verrà lanciato su PC, PlayStation 4, Xbox One e per Nintendo Switch entro la fine dell’anno. C’è anche una beta prevista per il 27 aprile su Steam. I giocatori ora possono iscriversi qui.

