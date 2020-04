I Forti di Torchlight III consentono agli avventurieri di lasciare la loro impronta sul mondo

Tutti i Forti saranno disponibili e pronti per essere personalizzati nelle fasi iniziali dell’Atto 1, appena dopo che gli avventurieri avranno spazzato via una frotta di goblin aggressori. Torchlight III è il successore più recente dei classici ARPG di culto Torchlight I e II, sviluppati originariamente da Runic Games. Questo dungeon crawler frenetico riporta i fan nell’amato universo di Torchlight, per farsi strada combattendo in un nuovissimo mondo, pieno di orde di goblin, non morti e altre pericolose creature Netherim. Gli avventurieri possono formare un gruppo con amici oppure affrontare da soli le vaste e pericolose terre selvagge, dove troveranno bottini da conquistare, dungeon da esplorare, equipaggiamento epico da raccogliere e dove costruiranno il proprio forte per vantarsene con tutto il mondo. Torchlight III prevede quattro classi di eroi uniche (Mago del crepuscolo, Forgiato, Mastrorotaia e Tiratore scelto) più una miriade di nuovi e fedeli compagni animali da combattimento pronti ad aiutare giocatori a farsi strada verso fama e gloria

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.