SoundSelf: A Technodelic disponibile da oggi per PC, Mac e visori VR

SoundSelf: A Technodelic, sviluppato da Andromeda Entertainment, ti conduce in un viaggio di meditazione guidato dalla tua stessa voce. Quest’affascinante esperienza è disponibile da oggi per PC, Mac (microfono necessario) e visori VR.

L’esperienza di SoundSelf regala una continua sensazione di meraviglia, vastità e atemporalità, in cui gli crei e modifichi un paesaggio visivo e sonoro attraverso il canto e il suono della tua voce. Questi suoni vengono trasformati in forme e immagini rilassanti che ti aiutano a entrare in connessione con il tuo “io profondo”. Abbassa le luci e fai un passo nell’infinito mondo interiore.

“I videogiochi rappresentano uno strumento fantastico per lavorare sulla coscienza di una persona. Con SoundSelf abbiamo l’opportunità di trasformare la capacità di distrarre e intrattenere dei videogiochi in un’interazione curativa”, ha dichiarato Robin Arnott, game designer, hacker responsabile e CEO/fondatore di Andromeda Entertainment.

“Lo stress e l’isolamento che le persone stanno provando a causa di COVID-19 non rappresentano una novità. Nonostante gli incredibili progressi dal punto di vista del benessere materiale, nell’ultimo secolo le persone nel mondo occidentale hanno sofferto in maniera sempre più evidente di stress cronico e solitudine. Perché? Non ho una risposta esaustiva, ma so che c’è un bisogno globale di rallentamento e introspezione. Non c’è alcun motivo per cui i videogiochi non possano o non debbano essere utilizzati in questo processo”

SoundSelf è stato oggetto di studi medici dagli scienziati del NeuroMeditation Institute negli Stati Uniti, condotti dal suo fondatore Dr. Jeff Tarrant. I test hanno mostrato che SoundSelf ha un impatto positivo sull’umore dei giocatori, riducendo la tensione e incrementando gli stati d’animo positivi come la calma e la felicità.

Un resoconto della ricerca è disponibile a questo indirizzo.

SoundSelf è disponibile su Steam al prezzo di 24,95 €.