Wizards of the Coast annuncia che il 2019 è stato il migliore dei 46 anni di storia di Dungeons & Dragons

Wizards of the Coast è orgogliosa di annunciare che il 2019 è stato il migliore dei 46 anni di storia del franchise Dungeons & Dragons. Per festeggiare, la società ha creato un’infografica che illustra lo sviluppo positivo del marchio negli ultimi anni e i successi del 2019, inclusa l’ottima prestazione in Europa. L’infografica (che trovate in fondo all’articolo)mette anche in risalto le uscite dei prodotti in arrivo e il piano d’azione per il 2020 e oltre. Con l’aumento del pubblico attratto dall’intrattenimento online, il brand è destinato a un altro anno fantastico, dato che l’interesse dei consumatori è al suo massimo storico.

Dungeons & Dragons ha sempre rappresentato un elemento essenziale della cultura popolare, offrendo ai suoi appassionati opportunità di raccontare storie e affrontare avventure con i propri amici, due necessità fondamentali per l’essere umano. Negli ultimi anni è stato catapultato prepotentemente verso il successo dalla combinazione tra apparizioni in programmi televisivi di successo, come South Park e Community, e la crescita dell’ecosistema dello streaming online, con popolarissimi show di gioco in diretta come Critical Role, ma anche High Rollers e Oxventure nel Regno Unito. Il leggendario gioco da tavolo aumenta costantemente la sua popolarità: al momento Dungeons & Dragons può contare su 40 milioni di appassionati in tutto il mondo, con una community che cresce e si diversifica ogni giorno che passa!

Ecco un riepilogo delle cifre più importanti del 2019 relative a Dungeons & Dragons:

6º anno consecutivo di crescita.

17,5 miliardi di esposizioni sui media.

Le vendite delle scatole introduttive sono aumentate del 300 per cento .

Gli spettatori hanno visto 4,3 miliardi di minuti di contenuti relativi a D&D su Twitch.

2 milioni di persone si sono sintonizzate per assistere al D&D Live 2019.

Il 39 per cento dei giocatori si identifica nel genere femminile, una percentuale in aumento.

Le vendite in Europa sono aumentate del 65% in un anno e si sono più che quadruplicate dal 2014!

“Sulla scia dell’anno più grande nella storia del franchise, Dungeons & Dragons è più popolare che mai, con oltre 40 milioni di fan nel mondo. La nostra crescita forte e in rapida accelerazione qui in Europa contribuisce a questo successo, e promette di farlo anche nel 2020. Espandendo la nostra presenza nei giochi da tavolo, nell’intrattenimento in streaming, e nei giochi digitali, continueremo a portare nuovi appassionati nel nostro mondo leggendario di narrazione fantasy per gli anni a venire.” dichiara Dan Barrett, EU Senior Brand Manager di Dungeons & Dragons.

Grazie alle pubblicazioni regolari di giochi di ruolo da tavolo e a diversi videogiochi in arrivo come Baldur’s Gate III e Dark Alliance, Dungeons & Dragons non accenna a rallentare il ritmo e continua a spiccare come uno dei franchise fantasy più affermati della storia.