Assetto Corsa Competizione lancia la SRO E-Sport GT Series 2020

L’editore globale 505 Games e Kunos Simulazioni sono lieti di annunciare che la SRO E-Sport GT Series 2020 sta per iniziare con il primo evento online a Silverstone (UK), dove il 26 aprile si svolgerà il primo Round di un campionato strutturato che coinvolgerà veri piloti e celebrità del mondo GT3.

Questo nuovo campionato consisterà in gare di Assetto Corsa Competizione per tre classi distinte: una Pro Series per i concorrenti reali, una Silver Series per i piloti sim invitati e una Am Series per le qualificazioni al pubblico.

Le iscrizioni sono aperte per i piloti che sperano di qualificarsi mentre la gara pubblica di hot-lap inizia il 26 aprile e si protrarrà fino al 3 maggio.

I round di apertura delle Pro e Silver Series andranno in scena a Silverstone, con l’inizio dell’azione durante domenica 26 aprile.

La SRO E-Sport GT Series utilizzerà l’ultima patch 1.3.10 di Assetto Corsa Competizione, aggiungendo alcune livree del 2020 in omaggio per tutti gli utenti (saranno disponibili in tutte le modalità di gioco come Gara Veloce e Gara Personalizzata, Giro Veloce, Prove Libere e Multiplayer per ACC) e spingendo il livello di competizione decisamente in avanti:

La PRO Class sarà caratterizzata dalla partecipazione di veri piloti e celebrità come Jenson Button, alla guida della sua McLaren 720S GT3, e una lunga lista (50) di famosi piloti GT3.

La SILVER Class ospiterà 50 piloti professionisti di simulatori , selezionati dagli organizzatori in base al loro profilo e alla loro popolarità.

ospiterà 50 piloti professionisti di simulatori , selezionati dagli organizzatori in base al loro profilo e alla loro popolarità. L’AM Class permetterà a tutti i membri della community di Assetto Corsa Competizione PC di unirsi agli eventi di qualificazione e di eventualmente partecipare alla competizione.

I team GT3 stanno creando le loro squadre Esport ufficiali !

FFF Racing Team ha appena fondato “FFF esports“, che segna il loro debutto nell’ambito esport professionale nel genere racing. Dopo i loro successi nel Blancpain GT Asia 2018 e nel Blancpain GT Series 2019, la squadra cinese ha deciso di lanciare il suo reparto Esport anche per la SRO E-sport GT Series 2020.

Si uniranno alla SRO E-Sport GT Series con i primi 3 piloti ufficiali della Lamborghini Squadra Corse nella categoria SILVER e con i loro veri piloti nella categoria PRO.

Il FFF Racing Team ha deciso di sostenere la SRO E-Sport GT Series 2020 con un premio speciale; tutti i piloti della SILVER Class e dell’AM Class avranno la possibilità di vincere un vero test su una Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO con il FFF Racing Team by ACM!

I vincitori saranno seguiti dallo staff di FFF Racing e Lamborghini Squadra Corse per valutare i loro standard di guida e le loro capacità, per poi essere scelti per partecipare alla selezione finale; la “vera competizione” offerta dal Premio FFF.

Informazioni più dettagliate sono disponibili qui: https://www.fff-racingteam. com/news/

Anche il team Ferrari Hublot Esports parteciperà alla classe SILVER con il campione del mondo di F1 Esports ® David Tonizza e i suoi compagni di squadra, oltre a tutti i principali team di Esport sim racing come G2 Red Bull Racing esports.

Anche Bentley Motorsports parteciperà ad entrambe le categorie SILVER e PRO, insieme a R-Motorsport Aston Martin-s, McLaren, Lamborghini, Ferrari, BMW e Porsche.