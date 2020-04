Google Stadia: l’app ufficiale ha superato il milione di download

Stando a quanto è trapelato dalla rete, l’app ufficiale di Google Stadia ha superato recentemente il milione di download.

Visto che comunque non sia utile per poter giocare ai titoli dell’abbonamento, il numero di download dell’app non è direttamente proporzionale al numero degli abbonamenti effettuati, visto che può essere scaricata anche da coloro che non hanno una sottoscrizione attiva, nonostante in questi mesi gli abbonamenti sono stati ceduti gratuitamente.

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento.