Animal Crossing: New Horizons, arriva la versione 1.2.0

Arriva gratuitamente un nuovo aggiornamento firmware per Animal Crossing: New Horizons, il nuovo ed entusiasmante gioco in esclusiva per tutte le versioni della console ibrida di Nintendo, portandolo alla versione 1.2.0

Uno dei più importanti cambiamenti apportati dal nuovo aggiornamento è l’introduzione di Volpolo, che avrà una galleria d’arte dedicata, e Florindo che ci venderà i suoi semi e gli accessori per curare giardini e aiuole. Inoltre, potremo ottenere un ulteriore espansione del museo di Blatero, che potremo riempire come sempre donando opere d’arte e simili.

A partire da oggi fino al 4 maggio 2020 potremo partecipare alla Giornata della Natura, uno dei tanti eventi che verranno organizzati nel gioco, e potremo ricevere due oggetti particolari nella cassetta della posta: il primo è una lettera della Banca di Nook che ci garantisce un abbassamento degli interessi, mentre il secondo è una lettera di ringraziamento da parte di Nintendo che ci donerà una borsa a sacco portadenari e una mappa del mondo di gioco.

Infine, oltre alle piccole migliorie che aumentano in positivo l’esperienza di gioco, sono state aggiunte ulteriori 6 ricompense alle Miglia Nook, e sono: