War Of The Vision Final Fantasy Brave Exvius inizia da oggi la collaborazione con Final FantasyTactics

Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la collaborazione tra il gioco per dispositivi mobile di successo WAR OF THE VISIONS FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS e il GdR strategico FINAL FANTASY TACTICS. Da oggi fino al 12 maggio, i giocatori potranno partecipare a eventi e missioni di durata limitata, ottenere personaggi speciali e guadagnare ricompense e bonus di valore.

Tra i nuovi contenuti dell’evento in collaborazione troviamo:

· Personaggi della collaborazione disponibili per un periodo limitato: gli amati Ramza e Orlandeau possono essere evocati per un periodo limitato da oggi fino al 12 maggio. Inoltre, durante la campagna i giocatori possono aggiungere alla loro collezione una nuova Vision Card “Scion of House Beoulve” con Ramza, che offre ottimi potenziamenti e altri vantaggi.

· Bonus d’accesso: effettuando l’accesso durante la campagna, i giocatori possono ricevere delle ricompense giornaliere speciali, come Gaffgarion, visiore (una preziosa valuta di gioco) e dei materiali per migliorare i personaggi.

· Summon giornaliero gratuito per la collaborazione con FINAL FANTASY TACTICS: tutti i giocatori possono effettuare un 10x Summon gratis ogni giorno da oggi fino al 1° maggio. Ogni Summon garantisce una Unit o Vision Card di rarità MR o migliore. Tra le possibili unità rare da ottenere in questo modo troviamo anche le UR Unit Ramza e Orlandeu.

· Missioni speciali dell’evento: completando varie missioni, i giocatori possono guadagnare delle medaglie dell’evento da scambiare per ottenere materiali per il miglioramento di Ramza, Orlandeau e Gaffgarion. Completando queste impegnative Ex-Quest, i giocatori possono ottenere la ricetta per creare la spada di Ramza, Nagnarok.

· Negozio per la collaborazione con FINAL FANTASY TACTICS: per un periodo limitato saranno disponibili dei materiali di valore, degli oggetti per la creazione e altro ancora. Inoltre, i giocatori possono acquistare un pacchetto speciale che include l’UR Unit Ramza e altro ancora.