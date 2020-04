RUMORS/LEAK: Final Fantasy VII Remake Parte 2 nel 2023??

Tramite Reddit un utente che dichiara di avere avuto notizie da “a closed friend of mine that works in the Senior Marketing Division Team of Square Enix” sulle uscite prossime venture si Square Enix.

Come vedete, a parte un toto di IP interessanti si parla anche di Final Fantasy VII Remake Parte 2 nel Q1 del 2023.

Come ben sanno gli appassionati che seguono da vicino le vicende di questo remake di FFVII Square Enix da parte sua non ha mai fornito tempistiche precise per il debutto dell’episodio 2. Essendo la fonte del post su Reddit è anonima e quindi comunque poco attendibile, non è escluso che nei piani di Square ci sia quello di virare sulle console next-gen, che potrebbero anche loro trarre vantaggio da questa scelta, sfruttando come traino il gioco per aumentare le vendite hardware.

Voi che ne pensate? Sareste disposti a comprare una console di prossima generazione solo per questo titolo?