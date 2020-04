Call of Duty: il prossimo capitolo potrebbe chiamarsi Vietnam?

Durante un botta e risposta su Twitter, Jason Schreier ha dichiarato che il prossimo capitolo di Call of Duty potrebbe chiamarsi Vietnam.

In uno dei suoi tweet, che troverete in calce alla notizia, ha dichiarato di non essere coinvolto nella serie di Activision, ma secondo alcune fonti il titolo potrebbe essere quello e che il lancio del gioco resta fissato per autunno 2020.

Ovviamente, le informazioni qui contenute sono solo rumor e pertanto non sono da considerarsi affidabili. Non ci resta che aspettare una conferma o una smentita ufficiale da parte di Activision.

I’m not a COD person so I don’t know anything about all the lore shenanigans or what it really means to be a Black Ops game, but one title I’ve heard thrown around a couple times is just “COD: Vietnam.” As far as I know it’s part of the Black ops series though? Not sure

— Jason Schreier (@jasonschreier) April 21, 2020