RUMORS: Un nuovo logo di Xbox Series X registrato da Microsoft?

Tramite il sito che si occupa della registrazione di marchi commerciali JUSTIA, si scopre che Microsoft ha richiesto la registrazione del logo qua sotto il 16 aprile per poi aggiornare la domanda il 20 aprile.

Come vedete l’immagine mostra solamente la parola Series in verticale sulla parte sinistra e una X sulla parte destra, il termine Xbox invece non viene citato. Quello che dovrebbe essere il logo ufficiale di Xbox Series X è stato già mostrato ampiamente nei mesi scorsi, ma stante così le cose, non è escluso che Microsoft voglia cambiarlo prima della commercializzazione.

Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Microsoft, per cui aspettiamo e vediamo come evolverà questa situazione, anche perché la registrazione del trademark non implica infatti un suo effettivo utilizzo commerciale.