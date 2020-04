Studio MDHR regala codici di Cuphead su Nintendo Switch

Studio MDHR sta regalando codici di Cuphead in versione Nintendo Switch tramite il suo account Twitter, scegliendo randomicamente tra i commenti, per festeggiare l’anniversario del gioco.

Tutto quello che dovete fare è scrivere un commento al post che trovate qui sotto e lo studio sceglierà il più meritevole, contattandolo tramite messaggio privato in cui troverete il codice da utilizzare nell’eShop.

The anniversary antics continue with Switch game code giveaways!! Follow @StudioMDHR and reply with a favorite memory of playing Cuphead on Nintendo Switch. Boss battles with best pals, facing fearsome foes with family, you name it. We'll DM winners at random throughout the week! pic.twitter.com/WXn6EJHQt2

— Studio MDHR (@StudioMDHR) April 20, 2020