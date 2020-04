Tom Clancy’s The Division 2 in prova gratuita da oggi su PC e console

Ubisoft annuncia che è ora disponibile una prova gratuita per Tom Clancy’s The Division 2 su PlayStation 4, Windows PC e la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X.

La prova consente di giocare gratuitamente a The Division 2 fino al livello 8 e per una durata massima di otto ore. Chi acquisterà il gioco completo al termine della prova gratuita potrà conservare tutti i progressi ottenuti.

Inoltre, a partire dal 22 aprile, i giocatori che possiedono Tom Clancy’s Rainbow Six Siege potranno ottenere il set The Division 2 di Ela in Rainbow Six Siege giocando alla prova gratuita o alla versione completa di The Division 2. Il set include l’uniforme e il copricapo da agente della Divisione, oltre al ciondolo Orologio della Divisione, per l’operatrice Ela, e la skin armi della Divisione per la Scorpion EVO 3 A1. I giocatori di The Division 2 riceveranno la skin armi The Impromptu come ricompensa per il proprio personaggio.

Per installare la versione di prova, visitare Uplay, PlayStation Store, Xbox Games Store o Epic Games Store, e scaricare “Tom Clancy’s The Division 2 TRIAL”.