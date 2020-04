Animal Crossing: New Horizons il 23 aprile avrà un corposo aggiornamento totalmente gratuito

Con il prossimo aggiornamento gratuito del 23 aprile, in Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch diventeranno disponibili nuovi eventi, grazie ai quali gli isolani potranno scoprire varie opere d’arte, un museo ampliato e una flora ancora più ricca, oltre ad accogliere alcuni nuovi visitatori. Con questo aggiornamento gratuito, e con quelli che faranno seguito nel corso dell’anno, i giocatori avranno sempre qualcosa di nuovo da fare.

Negozio di giardinaggio di Florindo – L’amante della natura Florindo visiterà regolarmente l’isola dei giocatori per vendere il suo vasto assortimento di articoli, che includono cespugli e semi. Questi articoli decorativi aiuteranno a rendere un po’ più verdi le isole dei giocatori.

Il mare di tesori di Volpolo – Dopo aver scaricato l’aggiornamento gratuito, di tanto in tanto nel gioco apparirà Volpolo con la sua barca, pronto a vendere opere d’arte di vario tipo e mobili di colori unici ai giocatori. Questi colori non sono disponibili alla Bottega di Nook. Come nei precedenti capitoli di Animal Crossing, gli utenti dovranno distinguere tra originali e falsi. Dopo aver acquistato un pezzo originale sarà possibile donarlo al museo dell’isola, che potrà così inaugurare una galleria d’arte in cui mettere in mostra ogni tipo di opere, dai dipinti alle statue.

Giornata della natura (23 aprile – 4 maggio) – Durante i festeggiamenti per la Giornata della natura, saranno disponibili speciali attività con obiettivi ispirati alla natura, come piantare alberi e annaffiare fiori.

Viaggio Primo maggio (1 – 7 maggio) – Nella prima settimana di maggio, i giocatori potranno usare un biglietto speciale all’aeroporto dell’isola per partecipare a un tour a tempo limitato. Questo viaggio li porterà su un’isola diversa dalle solite, dove potrebbero anche incontrare un visitatore speciale…

Giornata internazionale dei Musei (18 – 31 maggio) – Per festeggiare la Giornata internazionale dei Musei, i giocatori possono partecipare a una caccia al timbro. Dopo aver ricevuto una tessera speciale, gli utenti potranno divertirsi a vedere pesci, insetti e fossili mentre raccolgono timbri presso le varie esposizioni del museo per ottenere una ricompensa nel gioco.

Stagione dei matrimoni (1° – 30 giugno) – Nel corso di un giugno a tema nuziale, i giocatori possono visitare l’Isola Fiorilio per incontrare la coppia sposata Alpaca e Merino, oltre ad aiutarli a scattare foto di anniversario nello studio per le foto nuziali. I giocatori otterranno oggetti a tema nuziale come ringraziamento.