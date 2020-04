Desperados III ha una data d’uscita

E’ il più veloce di tutti ad estrarre la pistola e i suoi proiettili colpiscono sempre il segno. Quando il fumo dei suoi revolver svanisce lentamente, puoi leggere chiaramente: 16 GIUGNO 2020. Si, amici! Desperados III ha finalmente una data d’uscita, presentata dal famigerato pistolero John Cooper in persona.

Desperados III è un gioco tattico in tempo reale ambientato in un aspro scenario del selvaggio West. Assumi il controllo di una banda di criminali trasformandoli in un gruppo altamente funzionale di improbabili eroi ed eroine. Le loro forti e variegate personalità, lottano per cooperare, ma alla fine uniscono il loro potenziale per combinare le loro abilità e sfidare un nemico apparentemente superiore. Cacciati da spietati banditi e da corrotti uomini di legge, i Desperados devono ribaltare le sorti di ogni missione.

Caratteristiche Chiave

• Comanda fino a cinque Desperados e usa le loro letali abilità per sconfiggere furtivamente le file nemiche;

• Completa ogni missione scegliendo fra una grande varietà di soluzioni e percorsi diversi;

• Distruggi nemici apparentemente impossibili con un’attenta pianificazione e con esecuzioni a tempo;

• Ammirate la gloria dei classici scenari del selvaggio West come la città di frontiera, il canyon del deserto, le paludi del Mississippi, le grandi città moderne e molte altre location sia di giorno che di notte;

• Sconfiggi i tuoi nemici scegliendo tra opzioni letali e non letali, stealth e armi infuocate e variando le impostazioni di difficoltà.

Prendi subito nota sul tuo calendario. Desperados III sarà disponibile per PC, Xbox One e PlayStation 4 il 16 giugno 2020.