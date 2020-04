Death Stranding: rinviato su PC, ecco la data d’uscita

Kojima Productions, tramite un tweet sul loro account ufficiale, hanno annunciato il rinvio della versione PC di Death Stranding, l’ultimo capolavoro uscito di Hideo Kojima.

Ecco cosa cita, in breve, il messaggio:

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

