Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch si aggiorna grauitamente con un sacco di contenuti

L’update che, sarà distribuito gratuitamente nella giornata di domani (22 aprile), introdurrà nuovi contenuti tra cui spicca l’inedita World Maker , una modalità che consentirà di progettare un mondo di gioco in stile Super Mario World in cui si potranno collegare sino a otto mondi per un totale di 40 livelli. I giocatori saranno dunque in grado di realizzare un vero “mini gioco” di Super Mario con mappa personalizzata che potrà essere condiviso con altri utenti della community.

