Harry Potter: Wizards Unite, arriva il Knight Bus per giocare da casa

By Domenico Coscione

Arriva in queste ore una novità per tutti i giocatori di Harry Potter: Wizards Unite, il titolo simile a Pokémon GO ma ambientato nel mondo magico del maghetto più conosciuto al mondo.

Seguendo l’esempio del suo simile che da la possibilità agli allenatori di giocare da casa, da oggi è possibile giocare senza muoversi anche per tutti gli aspiranti maghi e maghe del regno grazie al Knight Bus con il quale andare in giro per svolgere tutte le attività normalmente.