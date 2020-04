Starfield: il video leakato è in realtà un fake

By Domenico Coscione

Da ieri circolava in rete un video leakato rappresentate la sequenza iniziale di Starfield, un nuovo titolo in sviluppo da Bethesda Softworks, ma in queste ore è stato svelato che si tratta di un fake!

Il video mostrato come leak, in realtà appartiene a un gioco chiamato Blackbody, il cui unico sviluppatore ha dichiarato di non avere niente a che fare con il rumor prima citato. Ecco un video che mostra un po’ del gameplay di Blackbody.