Quantum Error: la PlayStation 5 è la piattaforma di riferimento

Durante un’intervista fatta a due pezzi grossi di TeamKill Media, ovvero Dakoda Jones e Micah Jones, è stato rivelato che la piattaforma di riferimento per Quantum Error sarà PlayStation 5, ma resterà comunque un titolo cross-gen con PlayStation 4.

Ecco le parole precise degli sviluppatori:

Al momento il nostro focus principale è su PS5, dunque in un primo momento tutto dovrà essere calibrato per quella piattaforme e non ci occuperemo di ottimizzazione su PS4 finché non saremo più vicini alla conclusione.

Per ora non si conoscono altre informazioni a riguardo, ma non appena ci saranno novità vi aggiorneremo tempestivamente.