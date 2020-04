Blaze Revolution è arrivato su Steam in Early Access

Little Chicken Game Company e Kanolio Ventures Ltd, in associazione con Hiventure Media, hanno annunciato oggi che il loro gioco di costruzione dell’impero della cannabis Blaze Revolutions è ora disponibile su Steam Early Access.

Sviluppato da Little Chicken Game Company, Blaze Revolutions è un RTS ambientato in un futuro distopico, in cui il totalitario SomaCorp sorveglia tutto, inquina l’ambiente e le regole attraverso campagne di disinformazione. Sta a te coltivare il tuo prodotto, hackerare i droni, eludere la sorveglianza di SomaCorp e gestire le tue risorse mentre trasformi questo movimento di base in una rivoluzione.

Oltre ad essere un RTS con meccanismi di gestione stealth ed economica, Blaze è un thriller con una narrativa profonda e un forte sviluppo del personaggio sugli effetti delle grandi imprese e della corruzione del governo sul nostro pianeta. Il nostro ambiente soffre di inquinamento, le piccole imprese stanno attraversando mentre le grandi società diventano sempre più forti e i governi stanno stringendo la loro strozzatura sull’uomo comune. La rivoluzione è industriale e sociale: Blaze Revolutions immagina un futuro in cui la società sorge e crea imprese idilliache usando la risorsa naturale della canapa!

“Sappiamo che le cose sono difficili in questo momento, per dirla in parole povere, e volevamo diffondere un messaggio di speranza e gioia, di persone che si aiutino a vicenda durante i periodi di crisi”, ha dichiarato Erik Kors, sviluppatore capo della Little Chicken Game Company. “Blaze Revolutions è un gioco ispiratore di una comunità che si riunisce in un mondo distopico in cui le mega corporazioni hanno la società sotto il loro controllo. Ma c’è speranza! Unisciti al movimento di base in Blaze Revolutions e prova come uscire dalla città e entrare nella semplicità può causare una rivoluzione. “