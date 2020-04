Problemi di sicurezza potrebbero affliggere in queste ore l’infrastruttura online di Nintendo, alcuni utenti stanno infatti segnalando accessi non autorizzati e account violati, situazione che farebbe pensare ad un possibile attacco hacker.

Sia su Twitter e che su ResetERA, vengono segnalati degli accessi non autorizzati e account violati sull’online Nintendo. La maggior parte di queste violazioni è stata registrata in Russia e al momento Nintendo nono ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull’argomento, per cui non si sa bene se ci sia stata effettivamente una falla di sicurezza per quanto riguarda il Nintendo Network. Le testimonianze riguardo il furto di account si stanno moltiplicando molto rapidamente in queste ore.

I suspect Nintendo may have had a major security breach. My account was accessed numerous times overnight.

My password is a unique string and my PC is definitely clean (not that I ever login via it).

Lots of similar reports on Reddit/twitter.

Unlink PayPal & enable 2FA folks!

— Pixelpar (@pixelpar) April 19, 2020