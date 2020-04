WiLD, il progetto di Michel Ancel potrebbe essere spostato su PlayStation 5

By Domenico Coscione

Michel Ancel, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe aver spostato il suo progetto chiamato WiLD da PlayStation 4 a PlayStation 5, lasciandolo però in esclusiva per la console di Sony.

Annunciato durante il Gamescom 2014, è passato in sordina per anni tant’è che l’ipotesi della cancellazione era molto forte. Il sito ufficiale è stato aggiornato con nuove immagini, quindi un nuovo annuncio potrebbe essere imminente.

Per ora non si conoscono ulteriori dettagli, ma non appena ci saranno novità vi aggiorneremo quanto prima.