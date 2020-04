Presentato con un trailer Autopsy Simulator

PlayWay ha pubblicato sul proprio canale YouTube il trailer d’annuncio di Autopsy Simulator, un nuovo titolo in cui simuleremo l’attività di medico legale.

Il nostro ruolo sarà quello di scoprire le cause di morte dei cadaveri che arrivano sul nostro tavolo operatorio, pesandone gli organi dopo averli sezionati ed esaminati in maniera approfondita. Ma non lasciatevi ingannare, dovremo anche vedercela con tinte horror e una trama ancora nell’ombra.

Per adesso non si conosce la data d’uscita del titolo, ma sappiamo che è stato annunciato esclusivamente per PC. Inoltre, in calce alla notizia potete vedere il trailer per farvi un’idea del gioco ma avvisiamo che le immagini possono essere un po’ forti.