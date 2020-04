Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch? Segnali di una probabile uscita

I fan di Samus stanno aspettando in gloria l’uscita di Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch e ora ci si è messa anche la catena Best Buy a gettare benzina sul fuoco. Nel weekend infatti la catena ha inserito il gioco nel proprio catalogo online, salvo poi rimuovere la pagina del prodotto dopo poche ore. Potrebbe essersi trattato di un semplice errore oppure la trilogia di Metroid Prime è effettivamente destinata ad arrivare sulla console ibrida magari già nel corso del 2020? Forse per mitigare l’attesa di Metroid Prime 4? Come ben sappiamo il progetto ha subito un reboot all’inizio del 2019 e lo sviluppo è ripartito da zero sotto la guida di Retro Studios, team autore di Metroid Prime, Metroid Prime 2 e Metroid Prime 3. I lavori potrebbero durare ancora per molto, troppo tempo e addirittura c’è chi teme che il gioco possa uscire addirittura sul successore di Switch nel 2022 o 2023. Per questo avrebbe senso la possibilità di vedere la trilogia rimasterizzata su Switch è certamente concreta.