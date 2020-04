Google Stadia: il Family Sharing arriverà entro la fine del 2020

Stando a un tweet di risposta al proprio account ufficiale, l’opzione del Family Sharing di Google Stadia, il servizio di cloud gaming di Google.

Questa caratteristica conferisce la possibilità di condividere l’abbonamento fra più utenti che fanno parte di una lista particolare, riconoscendoli come membri della famiglia come già accade con Netflix e Disney+. Un utente ha chiesto su Twitter quando sarebbe uscita questa funzione, ed ecco qual è stata la risposta:

Hey Cory, thanks for your tweet. While we have no specific date to share — we plan to enable Family Sharing this year and are working diligently to get this feature out to everybody as quickly as we can. Stay tuned on our social media channels for news and announcements!

— Stadia (@GoogleStadia) April 16, 2020