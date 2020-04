Animal Crossing: New Horizons, arriva il Nookazon

Torna a far parlare di se l’ultimo capitolo di una delle serie più amate dai fan della grande N, ovvero Animal Crossing: New Horizons.

L’ultima novità che gli utenti hanno inventato è il Nookazon, un sito che offre servizi in stile Amazon in cui i giocatori propongono prodotti di vario genere in vendita, mettendo anche il loro prezzo, e il giocatore interessato può contattarli per iniziare una vera e propria compravendita.

Sul sito potrete trovare tantissimi oggetti utilissimi e rari, pagando il giusto prezzo che possono essere sia monete di gioco che punti miglia. Ovviamente, il sito non è ufficialmente riconosciuto da Nintendo e potrebbe scomparire da un momento all’altro, ma è un ottimo modo per completare una collezione particolare od ottenere quell’abito preferito che Ago e Filo ancora non hanno inserito nel loro negozio.