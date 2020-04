Hitman GO: potete scaricarlo gratuitamente su iOS e Android

Square Enix ha dato il via a una nuova promozione che comprende Hitman GO gratuitamente scaricabile sia su Google Play che su App Store.

Non conosciuto come i capitoli canonici, Hitman GO è uno spin-off sparatutto tattici che si rivela uno strategico a turni, in cui è fondamentale ragionare su qualsiasi mossa prima di essere eseguita. Chiunque ne voglia approfittare di questa ghiotta occasione, potrete farlo fino al 23 aprile 2020 su entrambi gli store per smartphone. Ecco i link diretti: