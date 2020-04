Resident Evil Resistance: Jill Valentine disponibile tra i Survivors e annunciato nuovo Mastermind

Dopo essere stato rivelato nei scorsi giorni, Jill Valentine entra ufficialmente oggi a far parte dei Survivors di Resident Evil Resistance, il comparto multiplayer lanciato sul mercato in contemporanea con il remake di Resident Evil 3.

Come si evince dal tweet ufficiale, nel mese di maggio arriverà un nuovo Mastermind a dare filo da torcere ai Sopravvissuti, ovvero Nicholai Ginovaef un’altra figura di rilievo conosciuto durante gli eventi di Raccoon City. Le novità però non sono finite. Infatti, ogni mese arriverà un aggiornamento che include novità corpose ma di cui non si conoscono ulteriori dettagli.

Jill Valentine has joined the survivor ranks in Resistance! With her trusty Samurai Edge and dodge, she'll surely put a dent in any Mastermind's work.

Unfortunately for Jill, Nicholai Ginovaef will take a seat in the Mastermind throne in a future title update… pic.twitter.com/eyodaGHNVJ

— Resident Evil (@RE_Games) April 17, 2020