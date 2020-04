GTA Online: tutte le novità e gli sconti di questa settimana!

By Andrea Megazzini

Dagli sconti sulle modifiche dei veicoli, ai guadagni doppi e tripli in alcune modalità. Ecco tutte le novità di questa settimana su GTA Online.

Nuove sfide per gli amanti dell’intramontabile GTA Online, gioco che riesce sempre a tenere attiva una community di giocatori numericamente impressionante, e che per questo continua ad offrire nuove possibilità di sviluppo e guadagno. Proprio per questo Rockstar ha comunicato tutte le novità che verranno introdotte dagli sconti, agli affari.

Ecco la lista completa dei guadagni:

Guadagni doppi in Contact Mission

Guadagni tripli in Mantieni Il Passo

Guadagni doppi per i centauri dalla vendita di erba

Ecco la lista completa degli sconti:

50% di sconto sui rifornimenti per gli stabilimenti del MC

70% di sconti sulle modifiche esclusive da Benny’s

50% di sconto sul Fumo Verde

40% di sconto su Overflod Tyrant

60% di sconto su Pegassi Zentorno

50% di sconto su vendita di erba, miglioramenti e scorte

60% di sconto su Ocelot Ardent

40% di sconto su Mammorth Hydra

Ricordiamo, inoltre, che tutte le offerte qui descritte saranno attive da oggi fino al 22 Aprile.