Stadia si aggiorna: ecco tutte le novità introdotte nel servizio gaming di Google

By Andrea Megazzini

Ecco tutte le nuove features introdotte con il nuovo aggiornamento di Google Stadia: dall’audio sourrond 5.1 alla tastiera su schermo.

Google Stadia si aggiorna e introduce nuovi strumenti al comparto della sua piattaforma gaming in streaming che, per altro, attualmente offre a tutti due mesi gratuiti della sua versione pro, con i quali testare tutti i giochi in catalogo di questo rivoluzionario servizio.

Le novità sono principalmente 3 e riguardano sia il gioco via web (e quindi da pc o tv), sia il gioco da mobile, che sta avendo una crescita esponenziale attraverso la piattaforma.

Ecco tutte le novità:

Introduzione dell’audio surround 5.1 (per web)

Introduzione della tastiera on-screen, a richiesta del giocatore, che può essere visualizzata direttamente in-game (per web)

Report dettagliato riguardante la qualità della connessione, visualizzatile su richiesta dell’utente (per mobile)

Restate in contatto con noi per ulteriori news e per tutte le novità su Google Stadia!