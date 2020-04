Valfaris & Slain: Back From Hell Double Pack in arrivo su Switch Xbox One

La casa editrice indipendente Big Sugar è lieta di presentare il doppio pacchetto Valfaris & Slain: Back From Hell, che è ora disponibile per il download per Nintendo Switch (NA) e per Xbox One. Il pacchetto arriverà nell’eShop europeo giovedì 23 aprile prossimo. Uno sconto di lancio sarà disponibile per tutte le versioni per un tempo limitato.

Sviluppato dal team di due uomini Steel Mantis e caratterizzato da colonne sonore originali dell’ex chitarrista dei Celtic Frost, Curt Victor Bryant, Valfaris e Slain: Back From Hell si ispirano ai giochi della vecchia scuola, alla musica e alla cultura heavy metal.