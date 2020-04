Tactical Troops: Anthracite Shift sta per portare l’azione tattica a turni sui nostri PC

2120 d.C .: le Sfere Sedvan, dispositivi avanzati di teletrasporto, si sono improvvisamente riattivati ​​dopo anni di silenzio. Ora Antracite, il bellissimo ma ostile pianeta distante anni luce dalla Terra, è di nuovo accessibile. Antracite nasconde un tesoro inestimabile: Galvaon, il raro minerale naturale che alimenta le Sfere Sedvan. Chi vince la battaglia per Antracite può conquistare l’universo.

Quando i giochi tattici a squadre incontrano fisica e portali. Tactical Troops: Anthracite Shift è un gioco di guerra fantascientifico tattico top-down a turni in cui i giocatori prendono il controllo di una squadra d’assalto per combattere contro ostili alieni e umani. Ispirato da classici come Laser Squad o UFO: Enemy Unknown, Tactical Troops è un wargame a turni senza griglia esadecimale conforme alle leggi della fisica, il che significa che ogni azione può modificare lo scenario di gioco.

I giocatori avranno accesso ad una campagna per giocatore singolo, che comprende oltre 30 missioni con obiettivi specifici e una trama narrativa a tutto tondo. Come veri leader della squadra, faranno uso della copertura e della sorveglianza per fare agguati per il nemico e salvare i loro uomini.

Tactical Troops ha anche una forte componente multiplayer: i giocatori si incontrano in veloci schermaglie di 10 minuti, comandando il campo dalle prime salve all’ultimo uomo, in modalità hotseat o online.