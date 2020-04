La versione SEGA AGES di G-LOC: Air Battle arriverà il 30 aprile su Nintendo Switch

Salta nell’abitacolo e mantieni il controllo in uno dei più esaltanti simulatori di combattimento aereo di tutti i tempi, G-LOC: Air Battle, in arrivo tra le fila della raccolta SEGA AGES per Nintendo Switch il 30 aprile 2020!

Non c’è stato mai un momento migliore per provare questo adrenalinico titolo arcade grazie alle nuove funzioni introdotte in questa versione migliorata. Vola più in alto degli avversari raggiungendo la vetta nelle classifiche online, ritrova quella sensazione pazzesca del cabinato originale a pompa idraulica grazie alla funzione di vibrazione dello schermo (una delle tante opzioni di visualizzazione), o aumenta l’impatto al massimo della forza g nella modalità AGES, che aggiunge più nemici, missili e un sistema di ingaggio dei bersagli migliorato. Infine, i cadetti più inesperti e i veterani più indefessi potranno solcare i cieli in maniera più amichevole o spaventosa grazie a diversi livelli di difficoltà.

G-LOC: Air Battle è pronto ad atterrare su Nintendo Switch il 30 aprile 2020.