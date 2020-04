Crysis Remastered: torna il primo capitolo della serie sull’attuale generazione di console

È apparso in queste ore su Twitter, un video pubblicato da Crytech che conferma di essere a lavoro su Crysis Remastered, il primo capitolo della saga.

Dopo essere stato richiesto a gran voce dai fan della serie, e dopo gli innumerevoli rumor sulla sua realizzazione, potremo finalmente giocarlo sulle nostre console appartenenti alla generazione attuale.

Al momento non di conosce una data precisa d’uscita, ma non mancheremo di comunicarvela non appena si saprà.

CLOAK DISENGAGED

You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:

Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD

— Crysis (@Crysis) April 16, 2020