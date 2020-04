Pushy and Pully in Blockland in arrivo il 5 maggio

Pushy and Pully in Blockland in arrivo il 5 maggio

Pushy and Pully in Blockland, un gioco cooperativo retrò per 2 giocatori creato da Resistance Studio e recentemente apparso allo Steam Games Festival, sarà lanciato su Steam il 5 maggio. Con questo gioco, ispirato a classici come Pengo, Don’t Pull, Snow Bros e Bomberman, i fan dei videogame vintage potranno intraprendere un viaggio su un pianeta misterioso.

Viaggia attraverso 50 livelli realizzati a mano, risolvi impegnativi rompicapi, combatti creature pixellate e recupera la tua astronave per fuggire da Blockland. Sfrutta le classiche meccaniche di abbinamento di 3 o più blocchi dello stesso colore per sbloccare potenziamenti e sconfiggi più mostri contemporaneamente per ottenere punti combo extra.

Pushy and Pully in Blockland ti consente di giocare da solo o con un amico, sul divano come ai bei vecchi tempi, oppure online tramite il Remote Play Together di Steam. Puoi invitare un amico a unirsi alla tua sessione anche se non ha una copia del gioco!

Sfida i tuoi amici di Steam e scopri chi otterrà il punteggio perfetto su un tabellone dal sapore vintage. Gioca e salva i tuoi punteggi in classifica come ai tempi d’oro dei giochi arcade degli anni ’80 e ’90.

Pushy and Pully in Blockland è in arrivo per PC il 5 maggio. Le date di lancio per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno annunciate prossimamente.