Rimandato l’aggiornamento UEFA EURO 2020 di eFootball PES 2020 a causa di COVID-19

In seguito allo spostamento della fase finale di UEFA EURO 2020™ e alle conseguenze della pandemia COVID-19, Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato in data odierna che il contenuto scaricabile (DLC) UEFA EURO 2020™ per eFootball PES 2020 è stato posticipato a data da destinarsi.

Lo stato di emergenza, recentemente dichiarato in Giappone, non permetterà infatti di rispettare la data di uscita del DLC del 30 aprile precedentemente annunciata.

KONAMI ha anche deciso di cancellare l’uscita di una nuova versione fisica di eFootball PES 2020 con una copertina dedicata a UEFA EURO 2020™. Comunque chiunque già possieda o abbia intenzione di acquistare eFootball PES 2020 in futuro, potrà divertirsi con l’aggiornamento gratuito per PlayStation 4, Xbox One e PC Steam quando verrà reso disponibile attraverso un Data Pack.

Insieme alle novità riguardo il DLC pianificato, KONAMI e UEFA hanno confermato che il torneo di esports UEFA eEURO 2020, disputato in esclusiva con eFootball PES 2020, andrà avanti quest’anno fino alla finale prevista del 23/24 maggio che verrà disputata online. In origine i finalisti avrebbero dovuto incontrarsi a Londra in luglio, ma è stato preferito concludere il torneo in modalità virtuale.