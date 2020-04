Ecco le novità che troveremo in Tour de France 2020

NACON e Cyanide svelano alcune novità su Tour de France 2020: una nuova camera in prima persona e la release del gioco per PC.

Con la nuova gameplay camera, il gioco permetterà agli utenti di diventare veri ciclisti professionisti con una prospettica altamente realistica sulla corsa. Fughe, ripidi pendii e sprint ad alta velocità saranno più incredibili che mai quest’anno.

Inoltre, per la prima volta in assoluto, Tour de France sarà disponibile anche per PC. I giocatori potranno tuffarsi nella modalità Pro Leader dove potranno creare il loro corridore, scegliere le specializzazioni, ottenere risultati sempre migliori nel corso delle stagioni e diventare i leader del ranking professionistico. Tour de France 2020 sarà disponibile per PC così come Pro Cycling Manager 2020.

Molteplici miglioramenti e nuove feature sono state aggiunte a Tour de France 2020, incluse:

‘Liegi-Bastogne-Liegi’ (“The Old Lady”), una corsa dalle impegnative salite di 266 km

Interfaccia ridisegnato per fornire migliori previsioni sulla corsa e sul posizionamento dei rivali

Time-trial più profondo dove la postura e la gestione dello sprint saranno cruciali per il successo

Intelligenza Artificiale più realistica che coglierà ogni opportunità d’attacco

Tour de France 2020 sarà disponibile dal 4 giugno 2020 per console (PlayStation®4 e Xbox One) e più avanti anche per PC.