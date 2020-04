Streets of Rage 4: ecco il nuovo video gameplay!

Disponibile un nuovo video gameplay per Streets of Rage 4, scoprilo con noi!

Streets of Rage 4 torna a far parlare di se con un nuovo video gameplay, che ci mostra le potenzialità di questo picchiaduro old school. Sviluppato e prodotto da Lizardcube e DotEmu, il titolo ricalcherà infatti i classici giochi a scorrimento del passato, con in più meccaniche di gioco mai viste prima. Il tutto unito ad una storia originale e che saprà tenerci incollati allo schermo per diverse ore.

Streets of Rage 4 è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato a breve anche se ancora non si hanno i dettagli precisi sull’effettiva data di uscita. Il titolo, che sarà disponibile sia in versione fisica che digitale, sbarcherà su PS4. Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC.