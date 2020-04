Games With Gold: Knights of Pen & Paper Bundle e Toybox Turbos

By Andrea Megazzini

Sono disponibili i Games With Gold di Aprile: Knights of Pen & Paper Bundle e Toybox Turbos.

Eccoci all’appuntamento con i Games With Gold di Aprile. Games With Gold è la selezione di giochi gratuiti di Xbox offerti agli abbonati Xbox Live Gold che ogni mese propone due giochi completamente gratuiti e disponibili al download direttamente sulla vostra console Xbox One o Xbox 360.

I giochi che Microsoft propone questo mese sono:

Knights of Pen & Paper Bundle per Xbox One

per Toybox Turbos per Xbox 360

Inoltre ricordiamo che Project Cars 2, rimarrà disponibile al download gratuito per tutto il mese, sino al 30 Aprile. Il gioco è disponibile per Xbox One.