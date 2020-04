Spunta il controller Xbox One dedicato a Cyberpunk 2077

By Domenico Coscione

È spuntato su Amazon Canada da qualche ora un nuovo controller Xbox One dedicato a Cyberpunk 2077, il nuovo titolo di CD Projekt RED.

Il controller in questione, che potete vedere nell’immagine in calce alla notizia, è un normale joypad della console ma con una colorazione diversa dalla sua versione standard, che ricorda il personaggio Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves, con il grip migliorato, la compatibilità Bluetooth anche con Windows 10 e il jack per le cuffie integrato.