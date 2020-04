Pokémon Rosa: il titolo che non ha mai visto la luce potrebbe essere vero

Su 4chan sono comparsi dei file provenienti dagli episodi conosciuti della prima generazione di Pokémon, ovvero Rosso, Blu, Verde e Giallo, grazie ai quali sono stati scoperti linee di codice e mappe di un altro gioco di cui si vociferava da tempo la sua esistenza, senza mai essere dimostrato.

Pokémon Rosa, questo dovrebbe essere il nome del gioco, sembra una versione alternativa di Pokémon Giallo, in cui al posto di Pikachu il nostro primo mostriciattolo sarebbe stato Clefairy, provando ulteriormente che la prima scelta del brand fosse il Pokémon fatato e non il famoso topo elettrico che avrebbe accompagnato anche il protagonista dell’anime.

È dal 2016 che si vociferava di questo titolo, quando un hacker ha rubato le credenziali di un impiegato Nintendo, beccato e condannato a tre anni di prigione, pubblicandole e diffondendole in rete.

New Leak: Pokemon Prototype Maps

More about yesterday's leak of Blue & Yellow source code that I mentioned in my last 2 tweets. The leak also included Gen 1 prototype maps, like the one seen below. This new leak is still being picked apart, so I'll tweet more about it this week. pic.twitter.com/1Ri861S6QL

— Dr. Lava's Lost Pokemon (@DrLavaYT) April 13, 2020