Overwatch: arriva ufficialmente per tutti Echo

Echo, il nuovo personaggio di Overwatch, entra ufficialmente e disponibile per tutti nel roster prendendo posto nello shooter di Blizzard.

La sua entrata in scena ufficiale è stata annunciata con un trailer, che trovate qui in calce alla notizia, e con il nuovo aggiornamento del gioco sarà disponibile per tutte le console dopo un periodo di test su PC. Il personaggio è un robot ginoide creato da Mina Liao e si presenta come un combattente agile e veloce che ha preso alcune delle caratteristiche della sua creatrice, come l’intelligenza e la sua voce. Ecco le sue abilità principali: