Play at Home: il nuovo programma di PlayStation che regala due giochi a tempo limitato

Arriva in queste ore una nuova e splendida iniziativa chiamata Play at Home ad opera di Sony, che ha deciso di regalare due giochi gratis, oltre a quelli che dona col Plus, in formato digitale.

I due titoli selezionati sono entrambi dei grandi successi, e sono: Uncharted: The Nathan Drake Collection, la trilogia che contiene i primi tre capitoli delle avventure del giovane Nathan Drake in versione rimasterizzata, in cui lo accompagneremo in avventure frenetiche e piene di colpi di scena. L’altro titolo in questione è Journey, un piccolo capolavoro che ha riscosso un enorme successo in cui affronteremo un viaggio senza precedenti.

Entrambi, come annunciato nel post di Twitter che potrete trovare anche in calce alla notizia, potranno essere scaricati a partire dal 16 aprile 2020 fino al 5 maggio 2020 attraverso il PlayStation Store. Inoltre, Sony ci tiene a ricordare che ci saranno dei rallentamenti nei download e che sarà una routine normale per far fronte alla massiccia richiesta di banda internet per tutti gli stati.

Infine, oltre ai due giochi, è stato aperto un fondo di 10 milioni di dollari per aiutare gli studi indipendenti in difficoltà.