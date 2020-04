XCOM: Chimera Squad arriverà il 24 aprile su PC

2K ha annunciato il rilascio di XCOM: Chimera Squad, per PC Windows il 24 aprile 2020. Si tratta di titolo standalone nella pluripremiata serie tattica XCOM. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, umani, ibridi e alieni stanno lavorando insieme per forgiare una civiltà di cooperazione e coesistenza. Tuttavia, non tutti gli abitanti della Terra supportano l’alleanza interspecie. La Città 31, un modello di pace in un mondo post-invasione, è contrastata da gruppi misteriosi le cui agende minacciano di frantumare questa delicata alleanza interspecie. Chimera Squad, una forza d’élite di agenti umani, ibridi e alieni, deve agire per distruggere le minacce sotterranee che rischiano di trascinare la città verso il caos.

