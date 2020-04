Da oggi fino al 17 aprile Assassin’S Creed 2 (PC) è scaricabile gratuitamente

Ubisoft annuncia che dal 14 al 17 aprile sarà possibile scaricare gratuitamente Assassin’s Creed II su Uplay PC, con la possibilità di mantenerlo per sempre nella propria libreria di giochi. L’annuncio fa parte della campagna di Ubisoft Play Your Part, Play at Home, per aiutare le persone a restare a casa offrendo loro nuove opportunità di divertirsi mentre mantengono la necessaria distanza sociale. Per maggiori informazioni su tutte le offerte, visitare la pagina http://free.ubisoft.com .

